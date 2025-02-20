В ноокатской школе ученицу избили и сломали нос. Милиция закрыла дело

В инновационной школе с гимназическими классами «Кок-Жар» Ноокатского района Ошской области ученицу десятого класса избила одноклассница и сломала ей нос. Об этом рассказала мать пострадавшей.
Инцидент произошел 19 декабря 2024 года. Мать пострадавшей записала видеообращение и пожаловалась на действия правоохранительных органов и администрации школы.
«Я недовольна работой директора Ферузы Шерматовой, завуча Кундуз Араповой, классной руководительницы Айтолкун Карабековой, учителя русского языка Гульчехры Чырмашовой. Почему в учебное время они не находились на рабочем месте. Из-за их отсутствия мою дочь избили и сломали ей нос. Ей сделали операцию», — рассказывает женщина.
По ее словам, в сентября объединили два класса. С тех пор над ее дочерью издевались новые одноклассницы, унижали.
«Одна из одноклассниц Зайнабхон Куранбаева говорила, что у нее нет денег, чтобы пообедать в столовой, плохо одевается. 17 и 18 декабря дочь написала классной руководительнице и рассказала, что над ней издеваются, и попросила принять меры. Но учительница проигнорировала обращение. 19 декабря учителя русского языка не было на уроке. Она оставила вместо себя другую учительницу, последняя оставила в кабинете сумку и ушла. В ее отсутствие Зайнабхон Куранбаева закрыла дверь на ключ и избила мою дочь», — рассказала мать десятиклассницы.
По ее словам, в этот день в школе также не было ни директора, ни завуча.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Но позже дело закрыли за отсутствием состава преступления. Районная прокуратура признала решение следователя законным и обоснованным.
По данным Министерства образования и науки, руководство школы объявило выговор и предупреждение тем учителям, которые допустили инцидент.
Районный отдел образования в свою очередь также объявил выговор директору и завучу и взял на контроль это учебное учреждение.