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Происшествия

В ноокатской школе ученицу избили и сломали нос. Милиция закрыла дело

В инновационной школе с гимназическими классами «Кок-Жар» Ноокатского района Ошской области ученицу десятого класса избила одноклассница и сломала ей нос. Об этом рассказала мать пострадавшей.

Инцидент произошел 19 декабря 2024 года. Мать пострадавшей записала видеообращение и пожаловалась на действия правоохранительных органов и администрации школы.

«Я недовольна работой директора Ферузы Шерматовой, завуча Кундуз Араповой, классной руководительницы Айтолкун Карабековой, учителя русского языка Гульчехры Чырмашовой. Почему в учебное время они не находились на рабочем месте. Из-за их отсутствия мою дочь избили и сломали ей нос. Ей сделали операцию», — рассказывает женщина.

По ее словам, в сентября объединили два класса. С тех пор над ее дочерью издевались новые одноклассницы, унижали.

«Одна из одноклассниц Зайнабхон Куранбаева говорила, что у нее нет денег, чтобы пообедать в столовой, плохо одевается. 17 и 18 декабря дочь написала классной руководительнице и рассказала, что над ней издеваются, и попросила принять меры. Но учительница проигнорировала обращение. 19 декабря учителя русского языка не было на уроке. Она оставила вместо себя другую учительницу, последняя оставила в кабинете сумку и ушла. В ее отсутствие Зайнабхон Куранбаева закрыла дверь на ключ и избила мою дочь», — рассказала мать десятиклассницы.

По ее словам, в этот день в школе также не было ни директора, ни завуча.

Комментируя происшествие в УВД Ошской области 24.kg рассказали, что 19 декабря поступило заявление о том, что З.К., 2008 года рождения, избила М.А.,2010 года рождения. В результате пострадавшая обратилась в территориальную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Но позже дело закрыли за отсутствием состава преступления. Районная прокуратура признала решение следователя законным и обоснованным.

По данным Министерства образования и науки, руководство школы объявило выговор и предупреждение тем учителям, которые допустили инцидент.

Районный отдел образования в свою очередь также объявил выговор директору и завучу и взял на контроль это учебное учреждение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320534/
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