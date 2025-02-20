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Сын Камчи Кольбаева встретил в Бишкеке актеров фильма «Рэкетир 3»

Сын покойного вора в законе Камчи Кольбаева Руслан встретил в Бишкеке актеров казахстанского фильма «Рэкетир 3». Видео распространили в соцсетях.

Накануне в столице в одном из кинотеатров прошел показ криминальной драмы. На кадрах, опубликованных с места мероприятия, можно увидеть, как Руслан Камчы прошел по красной ковровой дорожке с создателями фильма.

На других роликах сын покойного кримавторитета ужинает с составом фильма «Рэкетир 3». Актер Саят Исембаев, сыгравший главную роль, поблагодарил кыргызстанцев за теплый прием.

Напомним, 4 октября 2023 года в Бишкеке в ходе спецоперации ликвидирован вор в законе Камчи Кольбаев. Пресс-центр ГКНБ сообщил, что проводилось задержание лидера ОПГ, который оказал вооруженное сопротивление и был убит.

ГКНБ оценил активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард и конфисковал их.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320526/
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