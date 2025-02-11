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В Бишкеке задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за убийство и похищение

Сотрудники УУР ГУВД Бишкека задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за совершение особо тяжких преступлений за границей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел столицы. 

«Сегодня, 11 февраля, при проведении оперативных мероприятий при помощи камер видеонаблюдения, которые установлены в рамках проекта «Безопасная страна», задержан разыскиваемый иностранный гражданин – 60-летний А.К.. Его водворили в ИВС», — говорится в сообщении.

В милиции рассказали, что А.К. неоднократно судим за границей за убийства, похищение человека, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и хранение оружия и являлся активным членом ОПГ. Правоохранители устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319537/
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