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Происшествия

За четыре дня рейда в Оше выявили 16 проституток и раскрыли 82 преступления

В городе Оше за четыре дня масштабного рейда под названием «Притон» выявлены 16 женщин, занимающихся проституцией. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

Рейд «Притон» проводили с 28 по 31 января в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с эксплуатацией женщин и детей, производством и распространением порнографической продукции, в том числе в сети интернет, связанной с организацией проституции.

«Во время рейда доставлены в отделения милиции 16 женщин, занимающихся проституцией. Составлено три протокола по статье «Занятие проституцией» Кодекса о правонарушениях КР на общую сумму в 60 тысяч сомов», — отметили в милиции.

Кроме того, во время четырехдневного рейда правоохранители раскрыли 82 преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318985/
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