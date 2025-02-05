За четыре дня рейда в Оше выявили 16 проституток и раскрыли 82 преступления

В городе Оше за четыре дня масштабного рейда под названием «Притон» выявлены 16 женщин, занимающихся проституцией. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

Рейд «Притон» проводили с 28 по 31 января в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с эксплуатацией женщин и детей, производством и распространением порнографической продукции, в том числе в сети интернет, связанной с организацией проституции.

«Во время рейда доставлены в отделения милиции 16 женщин, занимающихся проституцией. Составлено три протокола по статье «Занятие проституцией» Кодекса о правонарушениях КР на общую сумму в 60 тысяч сомов», — отметили в милиции.

Кроме того, во время четырехдневного рейда правоохранители раскрыли 82 преступления.