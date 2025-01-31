Сгоревший в Южной Корее самолет Air Busan: пожар, возможно, вызван пауэрбанком

Пожар в самолете Air Busan, предположительно, был вызван пауэрбанком, сообщает агентство YNA.

Напомним, 28 января во время подготовки к вылету Airbus A321-200 авиакомпании Air Busan произошло возгорание внутри салона в его хвостовой части. По счастливому стечению обстоятельств вылет самолета был задержан на 20 минут.

Фото из архива. Пожар в самолете Air Busan, предположительно, был вызван пауэрбанком

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи сообщило об извлечении черных ящиков. В страну также прибыла группа следователей из Франции, где расположена штаб-квартира Airbus. Они присоединятся к расследованию.

Пожар вспыхнул, когда авиалайнер готовился к взлету. Все 176 человек на борту — 169 пассажиров и 7 членов экипажа — успешно спаслись, семеро получили легкие травмы во время эвакуации.

По словам пассажиров рейса, из багажного отделения над головой был слышен «треск», за которым последовал дым. Стюардесса также, как сообщается, свидетельствовала, что пожар, предположительно, возник в верхнем багажном отсеке над сиденьями в 28-м ряду.

Следствию предстоит подтвердить показания свидетелей. Представители Air Busan считают, что пожар, по-видимому, был «вызван портативным банком питания пассажира, находившемся на верхней багажной полке».