17:16
USD 87.45
EUR 91.14
RUB 0.89
Происшествия

Сгоревший в Южной Корее самолет Air Busan: пожар, возможно, вызван пауэрбанком

Пожар в самолете Air Busan, предположительно, был вызван пауэрбанком, сообщает агентство YNA.

Напомним, 28 января во время подготовки к вылету Airbus A321-200 авиакомпании Air Busan произошло возгорание внутри салона в его хвостовой части. По счастливому стечению обстоятельств вылет самолета был задержан на 20 минут.

из архива
Фото из архива. Пожар в самолете Air Busan, предположительно, был вызван пауэрбанком

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи сообщило об извлечении черных ящиков. В страну также прибыла группа следователей из Франции, где расположена штаб-квартира Airbus. Они присоединятся к расследованию.

Пожар вспыхнул, когда авиалайнер готовился к взлету. Все 176 человек на борту — 169 пассажиров и 7 членов экипажа — успешно спаслись, семеро получили легкие травмы во время эвакуации.

По словам пассажиров рейса, из багажного отделения над головой был слышен «треск», за которым последовал дым. Стюардесса также, как сообщается, свидетельствовала, что пожар, предположительно, возник в верхнем багажном отсеке над сиденьями в 28-м ряду.

Следствию предстоит подтвердить показания свидетелей. Представители Air Busan считают, что пожар, по-видимому, был «вызван портативным банком питания пассажира, находившемся на верхней багажной полке».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318564/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Два пожарных расчета тушат горящий детский сад в Бишкеке
В Южной Корее за несколько минут до взлета загорелся самолет Air Busan
Пожар в зоопарке Бишкека. Причиной, возможно, стало замыкание в проводке
Шесть обезьян и кенгуру погибли при пожаре в бишкекском зоопарке
Авиакатастрофа в Южной Корее: специалисты восстановили крушение по секундам
В Сокулуке в мечети произошел крупный пожар
В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар: тысячи людей эвакуируют
​​Число жертв пожара в турецком отеле возросло до 76. В стране объявлен траур
Граждане Кыргызстана в пожаре в турецком горнолыжном отеле не пострадали
Четыре человека пострадали во время пожара в здании на улице Ахунбаева
Популярные новости
Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и&nbsp;насиловал девушек Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и насиловал девушек
Вымогала деньги у&nbsp;пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в&nbsp;Бишкеке Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке
Задержан мужчина, который из&nbsp;США переправлял оружие в&nbsp;Россию через Кыргызстан Задержан мужчина, который из США переправлял оружие в Россию через Кыргызстан
В&nbsp;Швеции убит организатор акций сожжения Корана В Швеции убит организатор акций сожжения Корана
Бизнес
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; БЕСПЛАТНО на&nbsp;всех тарифах &laquo;Переходи на&nbsp;О! КОМБО&raquo; «Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
Трансграничное сотрудничество: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; и&nbsp;зарубежные партнеры объединяют усилия Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; делегат Всемирного банковского форума «Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума
31 января, пятница
17:02
В Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию физических лиц В Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию фи...
17:01
О новом директоре онкоцентра рассказал Алымкадыр Бейшеналиев
16:56
10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
16:54
Под памятником Манасу на площади Ала-Тоо построят торговый центр
16:51
Тайные аборты, клиники без лицензий. О чем говорил глава Минздрава на коллегии