А кто тут виноват? В Бишкеке столкнулись внедорожник и скутер

В Бишкеке столкнулись скутерист и внедорожник. Об этом 24.kg сообщил очевидец и прислал видео момента столкновения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

ДТП произошло 21 января примерно в 16.45 на улице Ахунбаева, недалеко от пересечения с проспектом Манаса. По средней полосе Ахунбаева в восточном направлении двигался Mitsubishi Pajero, за которым ехал скутерист. За остановкой они одновременно решили повернуть, в результате чего скутер врезался в правый бок внедорожника. Скутерист упал.

В УПСМ рассказали 24.kg, что по данному ДТП никто в службу 102 не обращался.

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