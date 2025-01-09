15:14
USD 87.00
EUR 89.77
RUB 0.79
Происшествия

Сотрудника аппарата Жогорку Кенеша избили после корпоратива. Возбуждено дело

Сотрудника аппарата Жогорку Кенеша избили после новогоднего корпоратива. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По данным милиции, с письменным заявлением обратился мужчина. Он попросил принять меры в отношении У.А., который в ночь с 27 на 28 декабря 2024 года, находясь в одном из ресторанов на улице Анкара, нанес ему телесные повреждения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана окончательная юридическая оценка.

Ранее в СМИ обратился Сергей Ким. Он рассказал, что его 34-летнего сына Руслана — специалиста отдела комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша — жестоко избили его непосредственный начальник У.А. и еще двое мужчин после новогоднего корпоратива в одном из ресторанов Бишкека.

По словам мужчины, У.А. работает заведующим отделом комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию парламента.

Сергей Ким рассказал, что у его сына перелом черепа и лицевых костей, закрытый перелом глазницы, закрытый перелом скуловой кости, закрытый перелом верхней челюсти слева со смещением, закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и следы, оставленные ударами ногами, включая отпечатки подошв обуви на теле.

На очной ставке подозреваемый заявил, что он никого не избивал, а Руслан сам выпрыгнул из машины на ходу и ударился об электрический столб.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316296/
просмотров: 838
Версия для печати
Материалы по теме
С 8 по 10 января депутаты Жогорку Кенеша будут встречаться с избирателями
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мамат Орозбаев 79 жашында дүйнө салды
В Бишкеке мужчина подозревается в убийстве собутыльника
Жогорку Кенеш по восточному гороскопу. Кому из депутатов светит удача в год Змеи
В Бишкеке мужчина избил женщину на глазах у прохожих
Проникла в дом к бывшей золовке и избила ее. Прокурор не дает возбудить дело
ЖК принял законопроект о свободе вероисповедания и направил его президенту
Побег, драка, ссоры. В какие скандалы угодили депутаты парламента в 2024 году
В Жогорку Кенеше интересуются, действительно ли в СИЗО и ИВС избивают людей
В бишкекском СИЗО-1 более 20 арестованных держат сухую голодовку — омбудсмен
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выстроил в&nbsp;ряд учеников и&nbsp;бил&nbsp;их. Комментарий милиции В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
В&nbsp;селе Арка-2&nbsp;на границе с&nbsp;Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. В&nbsp;Бразилии расшифровали черные ящики Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики
В&nbsp;Сокулуке задержали закладчика с&nbsp;крупной партией мефедрона В Сокулуке задержали закладчика с крупной партией мефедрона
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
9 января, четверг
15:03
Более 100 объектов включено в госреестр субъектов туристской деятельности Более 100 объектов включено в госреестр субъектов турис...
14:39
Сотрудника аппарата Жогорку Кенеша избили после корпоратива. Возбуждено дело
14:35
Школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Директора заставили уволиться
14:19
В официальный реестр КНР вошли 16 компаний Кыргызстана, экспортирующих фасоль
14:01
Золото подорожало в 2024 году на 21,6 процента. Чего ждать от него в 2025-м