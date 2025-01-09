Сотрудника аппарата Жогорку Кенеша избили после корпоратива. Возбуждено дело

Сотрудника аппарата Жогорку Кенеша избили после новогоднего корпоратива. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По данным милиции, с письменным заявлением обратился мужчина. Он попросил принять меры в отношении У.А., который в ночь с 27 на 28 декабря 2024 года, находясь в одном из ресторанов на улице Анкара, нанес ему телесные повреждения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана окончательная юридическая оценка.

Ранее в СМИ обратился Сергей Ким. Он рассказал, что его 34-летнего сына Руслана — специалиста отдела комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша — жестоко избили его непосредственный начальник У.А. и еще двое мужчин после новогоднего корпоратива в одном из ресторанов Бишкека.

По словам мужчины, У.А. работает заведующим отделом комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию парламента.

Сергей Ким рассказал, что у его сына перелом черепа и лицевых костей, закрытый перелом глазницы, закрытый перелом скуловой кости, закрытый перелом верхней челюсти слева со смещением, закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и следы, оставленные ударами ногами, включая отпечатки подошв обуви на теле.

На очной ставке подозреваемый заявил, что он никого не избивал, а Руслан сам выпрыгнул из машины на ходу и ударился об электрический столб.