21:03
USD 87.00
EUR 89.77
RUB 0.79
Происшествия

Кыргызстанка пострадала в ДТП в Узбекистане

Министерство иностранных дел КР отреагировало на сообщения, распространяемые в социальных сетях, о гражданке КР А.к.М., пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии в Узбекистане.

Согласно сведениям, полученным посольством КР в Ташкенте от компетентных органов Узбекистана, 5 января 2025 года в Дангаринскую районную больницу поступила гражданка Кыргызской Республики А.к.М. с травмами головы и внутренних органов. В тот же день ей была проведена операция, после чего она переведена в общую палату. Состояние оценивается как тяжелое. А.к.М. находится под постоянным наблюдением и лечением врачей. Рядом с пострадавшей находится ее родственница.

Посольство КР поддерживает постоянную связь с медицинскими работниками и родственниками пострадавшей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316232/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Массовое ДТП в Казахстане: эвакуированы 71 человек, пострадали 95 автомобилей
В Оренбургской области РФ в ДТП погибли четверо граждан Кыргызстана
В Эфиопии грузовик с людьми упал в реку, погиб 71 человек
В Ленинском Fit врезался в дерево. Четверо госпитализированы, еще один скончался
ДТП, в результате которого пострадали семь человек, произошло в Новопокровке
Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам и высказался о дочерях Мирзиеева
ДТП с автобусом и Howo произошло из-за плохой работы «Тазалыка» — бишкекчане
В Бишкеке мужчина погиб в ДТП. Его зажало между автобусом и грузовиком
В Бишкеке автомобиль с иностранцами разорвало от удара: двое погибли на месте
В Саратовской области РФ кыргызстанцы попали в ДТП: комментарий МИД
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выстроил в&nbsp;ряд учеников и&nbsp;бил&nbsp;их. Комментарий милиции В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
В&nbsp;селе Арка-2&nbsp;на границе с&nbsp;Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. В&nbsp;Бразилии расшифровали черные ящики Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики
В&nbsp;Сокулуке задержали закладчика с&nbsp;крупной партией мефедрона В Сокулуке задержали закладчика с крупной партией мефедрона
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
8 января, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: ночью будет х...
20:48
Кыргызстанка пострадала в ДТП в Узбекистане
20:31
Импорт томатов из Туркменистана в Кыргызстан значительно вырос
20:08
В Гаити от рук бандформирований погибло более 5,6 тысячи человек в 2024 году
19:37
Центробанк Узбекистана ограничил количество банковских карт на одного человека