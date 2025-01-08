Кыргызстанка пострадала в ДТП в Узбекистане

Министерство иностранных дел КР отреагировало на сообщения, распространяемые в социальных сетях, о гражданке КР А.к.М., пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии в Узбекистане.

Согласно сведениям, полученным посольством КР в Ташкенте от компетентных органов Узбекистана, 5 января 2025 года в Дангаринскую районную больницу поступила гражданка Кыргызской Республики А.к.М. с травмами головы и внутренних органов. В тот же день ей была проведена операция, после чего она переведена в общую палату. Состояние оценивается как тяжелое. А.к.М. находится под постоянным наблюдением и лечением врачей. Рядом с пострадавшей находится ее родственница.

Посольство КР поддерживает постоянную связь с медицинскими работниками и родственниками пострадавшей.