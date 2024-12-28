Блогера, объявившего о спрятанных деньгах в Бишкеке, доставили в милицию

Блогера, который объявил на своей страничке о том, что спрятал на улице Бишкека крупную сумму денег, доставили в милицию. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

В социальных сетях распространилось видео, на котором в жилом массиве «Ак-Ордо» зафиксировано большое скопление людей. Они якобы искали деньги. Сотрудники милиции выехали на место происшествия. В ходе проверки установлено, что гражданин, использующий аккаунт «Тапсан сеники», организовывал розыгрыши с целью увеличить число подписчиков. Он прятал деньги в разных местах и публиковал об этом информацию.

Сотрудники УВД Ленинского района города Бишкека установили личность блогера и доставили в РУВД. Им оказался 31-летний Ж.Ж., с которым провели беседу, после чего он обещал больше не делать подобных розыгрышей.

УВД Ленинского района столицы просит граждан быть внимательными и не поддаваться сомнительным розыгрышам, которые могут привести к массовым беспорядкам и нарушению общественного порядка. Если вы заметили такие действия, сообщите об этом в милицию. Помните, ваша безопасность важнее сомнительных забав!