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Происшествия

Организатор акций против журналистов ударил женщину микрофоном на Facebook party

В Сети появилось видео, на котором мужчина ударил женщину микрофоном по голове. На кадрах видно, как мужчина в светлом костюме и национальном калпаке бьет микрофоном другого мужчину, но тот успел отмахнуться.



В этот момент к ним подошла ведущая мероприятия и попросила подойти на помощь других мужчин, за что получила удар микрофоном. Тогда дебошира повалил на пол один из мужчин и держал его за костюм, не давая подняться.

Участники мероприятия рассказали 24.kg, что инцидент произошел 22 декабря в ресторане «Алтын Арашан» во время ежегодного мероприятия Facebook party.

Дебоширом оказался Илимбек Исраилов — активист и организатор митингов против журналистов у зданий Azattyk, Kaktus media и Kloop в феврале и октябре 2022 года.

После инцидента на Facebook party Исраилова вывели на улицу.

В милиции сообщили 24.kg, что обстоятельства инцидента выясняются. Более подробная информация будет представлена позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315280/
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