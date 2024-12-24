Организатор акций против журналистов ударил женщину микрофоном на Facebook party

В Сети появилось видео, на котором мужчина ударил женщину микрофоном по голове. На кадрах видно, как мужчина в светлом костюме и национальном калпаке бьет микрофоном другого мужчину, но тот успел отмахнуться.

В этот момент к ним подошла ведущая мероприятия и попросила подойти на помощь других мужчин, за что получила удар микрофоном. Тогда дебошира повалил на пол один из мужчин и держал его за костюм, не давая подняться.Участники мероприятия рассказали, что инцидент произошел 22 декабря в ресторане «Алтын Арашан» во время ежегодного мероприятия Facebook party.

Дебоширом оказался Илимбек Исраилов — активист и организатор митингов против журналистов у зданий Azattyk, Kaktus media и Kloop в феврале и октябре 2022 года.

После инцидента на Facebook party Исраилова вывели на улицу.



В милиции сообщили 24.kg, что обстоятельства инцидента выясняются. Более подробная информация будет представлена позже.