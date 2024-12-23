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Происшествия

В селе Фрунзе парень подозревается в убийстве собутыльника

Правоохранители задержали 17-летнего парня по подозрению в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.

пресс-служба ГУВД
Фото пресс-служба ГУВД

20 декабря в одном из домов села Фрунзе Сокулукского района обнаружено тело 27-летнего П.Ю. со следами насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Назначены экспертизы. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний Т.В.

Парень задержан и водворен в ИВС. Установлено, что они в тот день распивали спиртное и между ними произошла словесная перепалка, парень избил П.Ю., от полученных травм мужчина скончался. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315034/
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