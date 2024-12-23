В селе Фрунзе парень подозревается в убийстве собутыльника

Правоохранители задержали 17-летнего парня по подозрению в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.

Фото пресс-служба ГУВД

20 декабря в одном из домов села Фрунзе Сокулукского района обнаружено тело 27-летнего П.Ю. со следами насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Назначены экспертизы. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний Т.В.

Парень задержан и водворен в ИВС. Установлено, что они в тот день распивали спиртное и между ними произошла словесная перепалка, парень избил П.Ю., от полученных травм мужчина скончался. Следствие продолжается.