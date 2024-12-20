Туман и снегопад: на дорогах Кыргызстана ввели ограничения для грузовиков

В связи с резким изменением погодных условий на дорогах Кыргызстана введены ограничения для грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Чуйского управления безопасности дорожного движения.

По их данным, на автодорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт наблюдаются туман и обильный снегопад. Дорожные службы проводят обработку трасс песко-соляной смесью.

На контрольно-пропускном пункте «Сосновка» введено ограничение на передвижение тяжелогрузного транспорта.

Водителям и пешеходам напоминают строго соблюдать меры безопасности на дорогах, держать дистанцию и не выезжать на встречную полосу движения.