Спецслужбы задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции

Спецслужбы задержали бывшего чиновника, занимавшего высокопоставленные должности в разных структурах. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

Фото пресс-центра ГКНБ КР

Он был главой МЧС КР, депутатом ЖК КР и губернатором Джалал-Абадской области.

Установлено, что У.С.И. с декабря 1995 года по апрель 1996-го, будучи председателем правления государственного акционерного общества «Кыргызтрансавто», при содействии отдельных должностных лиц за счет государственных средств приобрел акции ГАО «Токчулук» и в последующем незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего Балыкчинского мясокомбината.

По предварительной информации, речь идет об Урманаеве Султане Исаковиче. Инициалы задержанного совпадают с его.

По данным ГКНБ, сегодня общая стоимость указанного объекта составляет 626 миллионов сомов. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к вышеотмеченной коррупционной схеме и проводятся мероприятия по возврату незаконно приватизированного имущества.