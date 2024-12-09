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Райыма Матраимова выпустили на свободу, оштрафовав на 100 тысяч сомов

Суд вынес приговор бывшему замглавы Таможенной службы КР Райымбеку Матраимову. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Приговор оглашен 6 декабря, где Райыма Матраимова признали виновным по статьям «Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики» и «Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газотравматического оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью» УК КР. После на основании статьи 77 Уголовного кодекса путем полного сложения наказаний Райым Матраимов оштрафован на 100 тысяч сомов.

«Из материалов уголовного дела следует, что в ходе следствия обвиняемый М.Р.Ы. заявил ходатайство о заключении соглашения о признании вины. Его удовлетворила Генпрокуратура и 25 ноября 2024 года между старшим прокурором и обвиняемым М.Р.Ы. заключено процессуальное соглашение о признании вины, которое в последующем утверждено следственным судьей. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса при заключении лицом соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба суд назначает наказание, не связанное с лишением свободы, в пределах минимального размера наказания, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным», — отметили в суде.

Напомним, что на заседании Жогорку Кенеша председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов заплатил в бюджет государства $200 миллионов, что равно 17 миллиардам сомов.

Кроме того, Ташиев добавил, что у Райымбека Матраимова в Бишкеке забрали 14-этажный бизнес-центр, в котором организуют госпиталь для силовых структур. Его оценили в $53 миллиона, а государство его взяло за $32 миллиона. В Оше он строил многоквартирные дома вместе с компанией «Ихлас». Эти квартиры забрали по цене $1,2 тысячи за квадратный метр, когда их продавали по $1,2-1,5 тысячи.

— 26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в КР членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство Кыргызской Республики», — отметили в ГКНБ.

—Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

— 27 марта Первомайский райсуд водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.

— Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313628/
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