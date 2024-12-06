Задержан директор Кара-Суйского филиала «Кадастра» за незаконную выдачу госактов

По факту незаконной выдачи государственных актов на земельные участки задержан директор Кара-Суйского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (ГУ «Кадастр»). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным следствия, руководитель филиала Ж.Р.Б., злоупотребляя своим должностным положением, внес изменения в генеральный план Ачинского массива айыльного аймака Датка (бывший Шарк) Кара-Суйского района Ошской области.

Фото пресс-служба ГКНБ

В результате этих действий незаконно выданы акты о праве частной собственности на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), хотя изначально эти земли предназначались для строительства социальных объектов и сельскохозяйственного использования.

В рамках возбужденного уголовного дела Ж.Р.Б. задержан и помещен в СИЗО ГКНБ КР. По этому делу своих должностей лишились 11 сотрудников Кара-Суйского филиала ГУ «Кадастр». На данный момент следственные мероприятия продолжаются.