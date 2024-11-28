13:40
USD 86.80
EUR 91.27
RUB 0.81
Происшествия

В РФ приговор кыргызстанцу за ДТП со смертельным исходом оставлен в силе

В России Пензенский областной суд оставил в силе приговор в отношении гражданина Кыргызстана, по вине которого, говорится в обвинении, в автоаварии погибли два человека и три получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, трагедия произошла 13 января на 559-м километре трассы М-5. Водитель грузовика Mercedes, следовавший по маршруту Москва — Кыргызстан, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, который перевозил сотрудников группы компаний.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Еще три человека получили тяжелые травмы.

В суде первой инстанции обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что микроавтобус выехал на встречную полосу. Однако доказательства, собранные следствием, опровергли эту версию.

Районный суд приговорил водителя фуры к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управления транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Приговор был опротестован. Однако областная инстанция оставила решение райсуда в силе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312482/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Центры изучения русского языка для детей мигрантов предлагают создать в России
ДТП с пьяной женщиной в Лебединовке. Авто оказалось угнанным у милиционера
Женщина на KIA протаранила припаркованное авто. Пострадали трое
Водитель легковушки, протаранивший автобус в Бишкеке, был пьян
ДТП возле «Ынтымак-Ордо». Два человека госпитализированы
Ограничить свободу перемещения мигрантов по России предлагает Госдума
Кыргызстанца, помогавшего тушить пожар в Екатеринбурге, все-таки депортируют
Адвокат журналистов Temirov Live потребовал отвод судей горсуда. Ему отказали
Посол России: При строгом соблюдении законов проблем у мигрантов в РФ не будет
Посол России в Кыргызстане прокомментировал усиление миграционной политики
Популярные новости
Мошенник оформил на&nbsp;бишкекчанку кредит на&nbsp;350 тысяч сомов, его нашли Мошенник оформил на бишкекчанку кредит на 350 тысяч сомов, его нашли
Угрозы в&nbsp;адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма Угрозы в адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма
Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с&nbsp;соцобъектами Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с соцобъектами
Обещал решить проблемы и&nbsp;взял $240&nbsp;тысяч, уверяя, что общается с&nbsp;сыном Ташиева Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к&nbsp;развитию до&nbsp;2030 года В КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к развитию до 2030 года
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия: как налаживается сотрудничество в&nbsp;сельском хозяйстве Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
O!Bank&nbsp;&mdash; бесплатные переводы по&nbsp;Кыргызстану O!Bank — бесплатные переводы по Кыргызстану
&laquo;Семейный&raquo; тариф от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; экономим вместе, заботимся о&nbsp;каждом! «Семейный» тариф от MEGA — экономим вместе, заботимся о каждом!
28 ноября, четверг
13:29
Запрет снимать милиционеров на видео. В Жогорку Кенеше разгорелся спор Запрет снимать милиционеров на видео. В Жогорку Кенеше...
13:21
В РФ приговор кыргызстанцу за ДТП со смертельным исходом оставлен в силе
13:17
Ликвидация троллейбусов. Мэрия Бишкека опротестовала запрет суда на демонтаж
12:51
Кыргызстан представил инвестиционные проекты в Германии
12:48
В Жогорку Кенеше хотят провести расследование по закупке ноутбуков для учителей