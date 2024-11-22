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Происшествия

Владельцы гаражей устроили стычку с милицией. Возбуждено уголовное дело

В Бишкеке по факту сегодняшней стычки владельцев гаражей кооператива № 22 с милицией возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Напомним, управление по контролю за землепользованием мэрии приступило к демонтажу гаражного кооператива по улице Псковской, 71. По словам владельцев гаражей, сотрудники муниципалитета приехали с техникой и потребовали освободить территорию. Члены кооператива выступили против и заявили, что никаких документов о сносе не видели. Один из них облил милиционеров и чиновников мэрии жидкостью из канистры. Позже выяснилось, что в емкости была вода. Другой мужчина разбил лобовое стекло спецтехники «Тазалыка».

Данный факт зарегистрирован по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311969/
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