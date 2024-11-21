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В Бишкеке государству вернули детский сад стоимостью более 360 миллионов сомов

В счет государства возвращен ранее незаконно приватизированный детский сад с прилегающей территорией в 0,29 гектара, сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

«Установлено, что указанное имущество социального назначения ранее находилось на балансе АО «Кыргыз Темир». В 90-х годах, после приватизации, из баланса госпредприятия вместе с другими объектами имущество незаконно передано в частную собственность гражданке Б.Г.Ш. При этом не соблюдены требования Указа президента «О неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего использования объектов социальной инфраструктуры» и постановления правительства «Об утверждении программы использовании объектов социальной инфраструктуры», согласно которым в целях предотвращения массового закрытия и продажи детских дошкольных учреждений объекты социальной инфраструктуры не подлежали отчуждению государственными и приватизированными предприятиями и учреждениями, независимо от госдоли в уставном фонде», — говорится в сообщении.

После проведенных сотрудниками ГКНБ работ нынешняя владелица здания детского сада добровольно вернула его с прилегающей территорией на баланс государства. Общая стоимость возвращенного имущества составила 366 миллионов 185 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311800/
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