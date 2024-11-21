В Узгене взорвался школьный котел. Пострадал охранник

В селе Мырза-Аке Узгенского района в местной школе взорвался отопительный котел, сообщили в пресс-службе МЧС по Ошской области.

Инцидент произошел накануне, 20 ноября, в селе Мырза-Аке Узгенского района Ошской области. В школе № 20 имени А.Калмурзаева взорвался отопительный котел. 35-летнего охранника учебного заведения, который также там работает и кочегаром, придавило обломками крыши. Его руку зажала железная балка.

По данным местного управления МЧС, до прибытия спасателей мужчину вызволили из западни и отвезли в больницу. У него перелом руки.