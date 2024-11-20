08:57
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Происшествия
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

ВСУ нанесли первый удар баллистическими ракетами ATACMS по российской территории

ВСУ нанесли первый удар баллистическими ракетами ATACMS по российской территории. Информацию подтвердило Министерство обороны РФ.

архивное
Фото архивное

Уточняется, что украинские войска нанесли удар ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.

«ВСУ минувшей ночью (19 ноября. — Прим. ред.) нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку», — говорится в сообщении.

По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, уточнили в ведомстве.

Украина располагает примерно 50 ракетами ATACMS, сообщила британская газета The Times.

Напомним, ранее The New York Times опубликовала материал, где говорится, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Его администрация сняла запрет для Украины наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

В ответ президент России утвердил обновленную ядерную доктрину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование ВСУ западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311629/
просмотров: 590
Версия для печати
Материалы по теме
Использование ВСУ западных ракет против России может повлечь ядерный ответ
Удары вглубь России ATACMS. Путин утвердил обновленную ядерную доктрину
Удары вглубь России дальнобойным оружием. Комментарий МИД РФ
Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием
Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года позвонил главе РФ Владимиру Путину
В списке «Миротворца». Тулси Габбард предложена на пост главы Нацразведки США
Ущерб от ударов Израиля по Ирану оценили как незначительный
Израиль нанес удары по военным объектам Ирана
Население Украины сократилось более чем на 10 миллионов человек — ООН
Посол: Происходящее в Украине — урок для стран Центральной Азии
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке во&nbsp;время пьяной ссоры мужчина убил приятеля, его задержали В Бишкеке во время пьяной ссоры мужчина убил приятеля, его задержали
В&nbsp;Джалал-Абаде сбили сотрудницу Налоговой службы, у&nbsp;нее осталось трое детей В Джалал-Абаде сбили сотрудницу Налоговой службы, у нее осталось трое детей
Выявлен факт подкупа голосов избирателей в&nbsp;Аламединском районе Выявлен факт подкупа голосов избирателей в Аламединском районе
Мать убитой 17-летней девушки боится, что подозреваемый избежит наказания Мать убитой 17-летней девушки боится, что подозреваемый избежит наказания
Бизнес
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
20 ноября, среда
08:55
Тендер. Пристройку к своему зданию хочет управление Судебного департамента Тендер. Пристройку к своему зданию хочет управление Суд...
08:36
В Кыргызстане внедряют государственную информационную систему PhytoKG
08:23
ВСУ нанесли первый удар баллистическими ракетами ATACMS по российской территории
08:14
В Бишкеке состоялись кыргызско-российские межмидовские политические консультации
08:05
«Ак Шумкар» не смогла одолеть Иран. Комментарии после матча
19 ноября, вторник
23:32
Apple вновь приступила к разработке собственного телевизора
22:27
Резолюция принята. Генеральная Ассамблея ООН намерена сотрудничать с ОДКБ
22:00
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели