ВСУ нанесли первый удар баллистическими ракетами ATACMS по российской территории. Информацию подтвердило Министерство обороны РФ.

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Уточняется, что украинские войска нанесли удар ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.

«ВСУ минувшей ночью (19 ноября. — Прим. ред.) нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку», — говорится в сообщении.

По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, уточнили в ведомстве.

Украина располагает примерно 50 ракетами ATACMS, сообщила британская газета The Times.

Напомним, ранее The New York Times опубликовала материал, где говорится, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Его администрация сняла запрет для Украины наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

В ответ президент России утвердил обновленную ядерную доктрину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование ВСУ западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ.