Обращение сотрудника РОВД Нооката. Для разбрительств на место выехала комиссия

Жалоба сотрудника Ноокатского РОВД Тимура Адисатар уулу на своего начальника взята на контроль руководства МВД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Для проверки приведенных доводов создана комиссия из числа сотрудников Центрального аппарата ведомства, которая выехала в Ноокатский район.

Напомним, 17 ноября милиционер Тимур Адисатар уулу записал видеообращение. В нем он пожаловался на действия начальника ОВД Ноокатского района Ошской области, полковника милиции Талгата Осконалиева.

По словам обратившегося, Талгат Осконалиев со дня назначения на должность — в марте 2022 года, заявил, что является односельчанином министра МВД и младшим братом и все будет так, как он говорит.

«Он не соблюдает этику, всегда матерится, в том числе и перед женщинами личного состава. Унижает и делит людей на своих и чужих. Накладывает налоги на сотрудников, в том числе и на меня. Заставлял исполнять его личные дела. Когда я начал отказывать, он попросил меня уйти с работы. Если не уйду, сказал, что добьется того, чтобы в отношении тебя возбудили уголовное дело», — сказал Тимур Адисатар уулу.

Далее, по словам милиционера, начальник ОВД заставил «своих друзей-преступников» написать заявление против Тимура Адисатар уулу по ложному обвинению. Он также добавил, что местные прокуроры угрожали ему и заставляли признать вину.

Помимо этого, Тимур Адисатар уулу заявил, что полковник милиции заставлял территориальных участковых 45 дней работать на стройке.

Милиционер попросил президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева снять с должности Талгата Осконалиева и принять меры в его отношении.