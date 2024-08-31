В «Арча-Бешике» соседи несколько раз ударили ножом мужчину

В жилмассиве «Арча-Бешик» Бишкека соседи несколько раз ударили мужчину ножом. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурсултан Жаныбеков.

Инцидент произошел 29 августа примерно в 18.15 на улице Абдрахманова. Момент нападения зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Один из напавших разбил ее камнем. Пострадавший С.М. сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Адвокат отмечает, что до этого нападавшие угрожали кыргызстанцу физической расправой и убийством. По этому факту мужчина обращался в правоохранительные органы и просил принять меры.

«Месяц назад пострадавший уже обращался в милицию из-за того, что подозреваемые разрушили стены его забора и всячески придирались по поводу его национальности. Писал заявления по факту разжигания межнациональной розни и хулиганства. За это время соседей ни разу не вызвали на допрос и не рассмотрели дело. Участковый вместо того, чтобы отвезти материалы дела в суд, говорил, что не может найти подозреваемых, нет времени на то, чтобы пойти к ним домой, и тянул время. Если бы сотрудники РОВД во время приняли меры, нападения не произошло бы», — говорит Нурсултан Жаныбеков.

Пострадали еще двое мужчин, которые во время нападения пытались вмешаться и защитить С.М. Они получили проникающие ножевые ранения и находятся в медучреждении.

Комментируя нападение, в УВД Ленинского района столицы 24.kg рассказали, что по факту задержаны двое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинения тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Фото УВД Ленинского района. Задержанные

Задержанным 44 и 37 лет. Их водворили в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.