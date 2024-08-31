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Происшествия

В «Арча-Бешике» соседи несколько раз ударили ножом мужчину

В жилмассиве «Арча-Бешик» Бишкека соседи несколько раз ударили мужчину ножом. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурсултан Жаныбеков.

Инцидент произошел 29 августа примерно в 18.15 на улице Абдрахманова. Момент нападения зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Один из напавших разбил ее камнем. Пострадавший С.М. сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Адвокат отмечает, что до этого нападавшие угрожали кыргызстанцу физической расправой и убийством. По этому факту мужчина обращался в правоохранительные органы и просил принять меры.

 «Месяц назад пострадавший уже обращался в милицию из-за того, что подозреваемые разрушили стены его забора и всячески придирались по поводу его национальности. Писал заявления по факту разжигания межнациональной розни и хулиганства. За это время соседей ни разу не вызвали на допрос и не рассмотрели дело. Участковый вместо того, чтобы отвезти материалы дела в суд, говорил, что не может найти подозреваемых, нет времени на то, чтобы пойти к ним домой, и тянул время. Если бы сотрудники РОВД во время приняли меры, нападения не произошло бы», — говорит Нурсултан Жаныбеков.

Пострадали еще двое мужчин, которые во время нападения пытались вмешаться и защитить С.М. Они получили проникающие ножевые ранения и находятся в медучреждении.

Комментируя нападение, в УВД Ленинского района столицы 24.kg рассказали, что по факту задержаны двое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинения тяжкого вреда здоровью» УК КР.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района. Задержанные

Задержанным 44 и 37 лет. Их водворили в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303649/
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