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Происшествия

В результате ночных обстрелов Белгорода и Харькова много пострадавших

В результате ночных обстрелов российского Белгорода и украинского Харькова много погибших и раненых. Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы.

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины, по официальным данным, погибли 5 человек, 37 пострадали. Семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии.

Как заявил губернатор Белгородской области, обстрел велся кассетными боеприпасами из чешских РСЗО Vampire. Под удар попали только гражданские объекты. Пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление. Повреждения зафиксированы также в двух социальных и двух коммерческих объектах. Осколки посекли девять автомобилей.

В Белгородском районе повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, повреждены кровли, выбиты окна в одной многоэтажке и пяти частных домах.

из интернета
Фото из интернета. Последствия обстрела Харькова

Харьков также подвергся обстрелу со стороны ВС РФ. Есть попадания в центре города, сообщил мэр города Игорь Терехов. Украинские издания пишут, что в некоторых районах Харькова пропал свет.

По словам Игоря Терехова, в результате взрывов погибли 4 человека, пострадали 28.

Российские околовоенные Telegram-каналы пишут, что целями ударов ВС РФ по Харькову, вероятно, стали бронетанковый и тракторный заводы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303635/
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