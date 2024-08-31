В результате ночных обстрелов Белгорода и Харькова много пострадавших

В результате ночных обстрелов российского Белгорода и украинского Харькова много погибших и раненых. Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы.







Как заявил губернатор Белгородской области, обстрел велся кассетными боеприпасами из чешских РСЗО Vampire. Под удар попали только гражданские объекты. Пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление. Повреждения зафиксированы также в двух социальных и двух коммерческих объектах. Осколки посекли девять автомобилей.

В Белгородском районе повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, повреждены кровли, выбиты окна в одной многоэтажке и пяти частных домах.

Фото из интернета. Последствия обстрела Харькова

Харьков также подвергся обстрелу со стороны ВС РФ. Есть попадания в центре города, сообщил мэр города Игорь Терехов. Украинские издания пишут, что в некоторых районах Харькова пропал свет.

По словам Игоря Терехова, в результате взрывов погибли 4 человека, пострадали 28.

Российские околовоенные Telegram-каналы пишут, что целями ударов ВС РФ по Харькову, вероятно, стали бронетанковый и тракторный заводы.