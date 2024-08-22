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Происшествия

О прорыве горного озера МЧС предупреждало за две недели

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана рассказали, что специалисты департамента мониторинга предупреждали о возможном прорыве горного озера Зындан за две недели до инцидента.

 Департамент мониторинга при МЧС сообщил, что горное озеро первой категории Зындан, расположенное в Тонском районе, представляет опасность. Уровень воды там по сравнению с 2023 годом стал в разы больше и увеличивался с каждым днем.

«Таким образом, специалисты предупреждали о прорыве горного озера Зындан за две недели до инцидента. Последний раз предупреждение сделали 19 августа. Кроме того, была сгенерирована модель возможного схода селя», — говорится в сообщении.

В МЧС КР добавили: учитывая предупреждения и сгенерированную модель схода селя, удалось вовремя эвакуировать 490 жителей сел Тура-Суу и рыбзавода. Вовремя выставили спецтехнику и людей. Иссык-Кульская областная милиции обеспечила эвакуацию — правоохранители оперативно организовали работу на месте. В селах Тура-Суу и рыбзавода они проводили разъяснительные работы с населением по вопросам безопасности и процедуре эвакуации.

В работе также участвовали сотрудники областного управления Министерства транспорта и коммуникаций. Были предприняты оперативные меры для направления бушующего потока на участок автодороги, чтобы он не смыл село Тура-Суу. Накануне после прорыва горного озера в срочном порядке дорожников направили на 7-й километр трассы Боконбаево — Кул-Тор—Дон-Талаа, поскольку именно этот участок смыло. На нем закрыли движение.

Напомним, что 21 августа в Тонском районе Иссык-Кульской области произошел прорыв озера. На месте работали спасатели МЧС, милиция и дорожные службы для устранения последствий и эвакуации населения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302744/
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