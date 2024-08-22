08:26
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

В Лейлеке мужчина убил знакомого, а потом сам застрелился

По данным пресс-службы УВД Баткенской области, 21 августа в Лейлекский РОВД поступила информация о том, что в 51-летнего местного жителя стреляли, в результате от полученных ранений он скончался.

Оперативно-следственная группа выехала на место происшествия и установила следующее.

21 августа 2024 года М.К. с супругой возвращались с торжества на автомобиле Honda Jazz, когда их остановил знакомый, 55-летний житель села Ак-Булак Б.М.

Последний достал из своей машины гладкоствольное ружье 12-го калибра, произвел два выстрела в грудь М.К. и скрылся с места происшествия. Потом подозреваемый, находясь на пастбище Кара-Таш, совершил самоубийство, выстрелив себе в грудь из того же ружья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 Уголовного кодекса КР (убийство), назначены судебно-медицинские, судебно-биологические и судебно-баллистические экспертизы, проводится досудебное расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302714/
просмотров: 6705
Версия для печати
Материалы по теме
Ножом в живот. В селе Беловодском мужчина признался в убийстве
При пожаре на центральном рынке Лейлека погиб парень
В Баткене мужчину, задушившего жену, приговорили к 15 годам тюрьмы
В Московском районе мужчина ударом пескоблока убил приятеля
Убийство Салтанат Нукеновой. Кем будет работать Куандык Бишимбаев в колонии
В Британии из арбалета убиты две дочери и жена комментатора Би-би-си
Открытие здания ГКНБ в Лейлеке. Камчыбек Ташиев потренировался в новом спортзале
Задержан обвиняемый в убийстве милиционеров во время Ошских событий 2010 года
В Бишкеке в драке убили мужчину. Подозреваемый задержан
В селе Кара-Жыгач нашли тело женщины. Ее жестоко избили
Популярные новости
За&nbsp;финансирование ОПГ объявлен в&nbsp;розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров За финансирование ОПГ объявлен в розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров
Сотрудница одной из&nbsp;школ Бишкека требовала деньги за&nbsp;перевод ученика&nbsp;&mdash; ГКНБ Сотрудница одной из школ Бишкека требовала деньги за перевод ученика — ГКНБ
Захват заложников в&nbsp;российской колонии: все террористы ликвидированы Захват заложников в российской колонии: все террористы ликвидированы
На&nbsp;объездной у&nbsp;&laquo;Дордоя&raquo; водитель напал на&nbsp;пешехода за&nbsp;то, что не&nbsp;мог проехать На объездной у «Дордоя» водитель напал на пешехода за то, что не мог проехать
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила пер...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается