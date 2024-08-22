В Лейлеке мужчина убил знакомого, а потом сам застрелился

По данным пресс-службы УВД Баткенской области, 21 августа в Лейлекский РОВД поступила информация о том, что в 51-летнего местного жителя стреляли, в результате от полученных ранений он скончался.

Оперативно-следственная группа выехала на место происшествия и установила следующее.

21 августа 2024 года М.К. с супругой возвращались с торжества на автомобиле Honda Jazz, когда их остановил знакомый, 55-летний житель села Ак-Булак Б.М.

Последний достал из своей машины гладкоствольное ружье 12-го калибра, произвел два выстрела в грудь М.К. и скрылся с места происшествия. Потом подозреваемый, находясь на пастбище Кара-Таш, совершил самоубийство, выстрелив себе в грудь из того же ружья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 Уголовного кодекса КР (убийство), назначены судебно-медицинские, судебно-биологические и судебно-баллистические экспертизы, проводится досудебное расследование.