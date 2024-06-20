Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 900 человек. Более 600 из них — египтяне, передает Times of India.

По данным издания, друзья и родственники ищут своих близких, погибших во время хаджа в Саудовской Аравии. Под палящим солнцем и при температуре 51,8 градуса Цельсия в Мекке скончались уже более 900 человек.

Всего в паломничестве приняли участие 1,8 миллиона человек, большинство из которых пожилые и больные люди. Среди погибших более 600 египтян, 68 граждан Индии.

Согласно сведениям AFP, общее число погибших достигло 922 человек.