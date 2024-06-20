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Депутат горкенеша Чолпон-Аты подозревается в связях с ОПГ Кольбаева

В городе Чолпон-Ате задержан депутат городского кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, он подозревается в том, что стрелял из травматического пистолета в мужчину, а затем избил его.

В милиции пояснили, что к ним обратился местный житель и просил принять меры в отношении А.У. — депутата городского кенеша. Со слов заявителя, в октябре 2022 года А.У. без каких-либо причин два раза выстрелил в него из травматического пистолета и избил.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что в на лопатках и левом предплечье заявителя имеются два шрама. Все это время мужчина боялся писать заявление в милицию, опасаясь за свою жизнь, ведь нападавший тесно связан с членами ОПГ Кольбаева. По факту возбуждено дело», — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД совместно с коллегами из ГКНБ задержали депутата и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/297097/
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