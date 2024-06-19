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Происшествия

В Джалал-Абадской области произошло землетрясение силой до 4,5 балла

В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщило МЧС.

По информации Института сейсмологии, в 18.09 на территории республики произошло землетрясение магнитудой 4,5 по шкале МСК-64.

Толчки ощущались в селах Терек-Сай и Бузук Чаткальского района Джалал-Абадской области, в селах Ала-Бука и Сары-Талаа Ала-Букинского района, в селах Кызыл-Токой и Айгыр-Джал Чаткальского района, в селе Кашка-Суу Аксыйского района — 4 балла, в селах Кербен, Джерге-Тал, Достук Аксыйского района, в селе Ак-Коргон Ала-Букинского района и в селе Сумсар Чаткальского района — до 3 баллов.

Очаг землетрясения располагался в 15 километрах к юго-востоку от села Терек-Сай, в 29 километрах к северо-западу от села Ала-Бука, в 35 километрах к западу от села Кашка-Суу, в 45 километрах к северо-западу от Кербена.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/297065/
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