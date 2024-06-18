Экс-рукаппарата мэрии Бишкека поймали пьяным за рулем

В Бишкеке патрульные остановили автомобиль Nissan Pathfinder, водитель которого вызвал подозрение у правоохранителей. Оказалось, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. В УПСМ рассказали 24.kg, что он вел себя агрессивно.

Инцидент произошел сегодня, 18 июня, примерно в 05.20. Мужчина вел себя неадекватно, нецензурно выражался в адрес инспекторов УПСМ, а одному милиционеру пригрозил, что уже завтра тот не будет работать в органах. Несмотря на это, протокол за управление авто в нетрезвом состоянии составили, а машину водворили на штрафстоянку.

Также стало известно, что водителем оказался Азиз Садырбеков — бывший руководитель аппарата столичной мэрии.