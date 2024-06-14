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Происшествия

Пограничников, бравших взятки за провоз контрабанды, осудили на шесть лет

Лейлекский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении офицера Пограничной службы ГКНБ О.А.Н, 1989 года рождения, и оперуполномоченного ОВД Лейлекского района С.у.Н., 1995 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Они задержаны при получении взятки в $1 тысячу за так называемое «крышевание» контрабанды.

По решению суда указанные должностные лица признаны виновными и осуждены на шесть лет с конфискацией имущества. Задержанные будут отбывать наказание в исправительных учреждениях общего режима.

Также в Баткенской области пресечена попытка контрабанды в соседнюю страну товаров народного потребления (ТНП) на 47 миллионов сомов. По его данным, контрабанду перевозили на большегрузной машине марки VOLVO (фура).

«12 июня приговором судебных органов ТНП и грузовая машина конфискованы в доход государства, при этом ТНП в соответствии с законодательством в установленном порядке переданы представителям Госагентства по управлению государственным имуществом для дальнейшей реализации. А фура (приблизительная стоимость $17 тысяч) передана на баланс МЧС КР», — отметили в ГКНБ.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности как за осуществление контрабандной деятельности через государственную границу с сопредельными государствами, так и за пособничество и так называемое «крышевание» незаконной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296741/
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