Кемпир-абадское дело. Что происходит у здания Первомайского суда

В Первомайском районном суде сегодня, 14 июня, проходит судебное заседание по так называемому кемпир-абадскому делу в отношении некоторых политиков, активистов и блогеров.

С последним словом выступили все фигуранты дела. Судья Марат Сыдыков удалился в совещательную комнату.

Ранее сообщалось, что гособвинители просят всем 27 фигурантам дела по 20 лет лишения свободы.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики, депутаты парламента и блогеры. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются восемь человек.

Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.

У здания суда суда собралось около 20 сторонников обвиняемых и столько же сотрудников правоохранительных органов.