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Происшествия

Страшное ДТП в селе Садовом. Милиция рассказала подробности

В селе Садовом в результате ДТП пострадали три автомобиля, один человек погиб на месте и еще один доставлен в больницу. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло утром 11 июня. В милиции отметили, что машина Honda Stepwgn ехала в восточном направлении и протаранила припаркованный на обочине бус, который в свою очередь врезался во впереди стоящий автомобиль Ford Transit.

«В результате ДТП на месте скончался мужчина, который грузил в бус свои вещи. Его зажало между минивэном и бусом. Кроме того, в больницу доставлен пассажир Honda Stepwgn», — добавили в УОБДД.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель Honda Stepwgn уснул за рулем.

Собранные материалы переданы в следственную службу, назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296687/
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