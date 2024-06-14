В селе Новопавловка пьяный дедушка ранил ножом 18-летнего внука

В селе Новопавловка задержан 68-летний мужчина. Он подозревается в нанесении ножевого ранения 18-летнему внуку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области.

Инцидент произошел накануне, 13 июня, примерно в 17.00. 68-летний К.А. в пьяном состоянии ударил ножом внука 18-летнего А.А. Парня доставили в одну из столичных больниц. По предварительным данным, между ними произошла ссора.

Факт зарегистрирован по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

По горячим следам правоохранители задержали пенсионера и водворили его в ИВС. Следствие продолжается.