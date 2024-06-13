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Происшествия

Задержаны члены транснациональной группы, подозреваемые в хищении криптовалюты

Сотрудники МВД провели ряд оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, которые под предлогом обмена цифровых активов незаконно завладели криптовалютой. Об этом сообщили в ведомстве.

Неизвестные обманным путем под видом купли-продажи криптовалюты завладели крупной суммой цифровых активов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Сотрудники МВД задержали трех подозреваемых. По имеющимся предварительным данным, они
являются соучастниками аферы, которую провернул гражданин по имени Ян (он же Zhou, Чо, он же Фушуй Лютянь), и подозреваются в серии преступлений, связанных с хищением криптовалюты.

Стало известно, что потерпевшие занимаются продажей автомашин либо обменом небольших сумм (доллары, юани) в мессенджерах WhatsApp, WeChat и Telegram. Иностранец использовал схему «треугольник», каждый в этой сделке хотел получить процент на выгодных ему условиях, однако после получения на свой криптокошелек активов злоумышленник пропадал и удалял сообщения.

Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить местонахождение похищенных виртуальных активов и заморозить их. 

По месту проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты 21 сим-бокс (устройство, которое используется для маскировки международных звонков как местных), множество сим-карт сотовых компаний КР, флеш-карты, хард-диски, системные блоки, пистолет,
сотовые устройства, ноутбук и банковские карты.

Проводятся дополнительные следственно-оперативные действия, направленные на установление других участников преступной группы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296625/
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