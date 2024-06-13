Сотрудников СИН уличили в получении взятки в 250 тысяч сомов

Сотрудники Службы исполнения наказаний стали фигурантами уголовного дела по факту получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, надзорный орган проверил учреждение № 25 СИН.

«Его работники, обещая следственно-арестованному У.Ш. помочь уйти от уголовной ответственности, получили 250 тысяч сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Оно направлено в Ошский гарнизон Военной прокуратуры», — говорится в сообщении.