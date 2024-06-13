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Происшествия

Владелица арт-отеля в городе Ош заявляет, что у нее хотят отобрать бизнес

Предпринимательница из Оша Мээргул Каракозуева на своей странице в Facebook рассказала, что у нее пытаются отобрать бизнес, и обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой обратить внимание на ситуацию и защитить ее права.

В 2021 году Мээргул Каракозуева открыла в южной столице необычный отель с приставкой «арт». Помогли международные доноры как женщине-предпринимательнице с особенностями здоровья (у Мээргул Каракозуевой инвалидность II группы по зрению и слуху. — Прим. 24.kg), но и самой ошанке пришлось брать кредиты.

Она нашла здание, арендовала его до 2027-го, но арендодатель неожиданно расторг договор в одностороннем порядке.

В своем посте Мээргул Каракозуева поделилась, что владелец здания «обманным путем заставил сделать реконструкцию ветхого помещения». Однако потом хозяйку арт-отеля попросили на выход.

Она считает, что все эти действия не случайны. По мнению предпринимательницы, владелец здания — бывший государственный служащий Шукурали Мадаминов и его родственники «положили глаз» на ее бизнес.

«Сделала ремонт, обставила мебелью, привлекла клиентов и стабильно вела дело. Все средства вложила. А теперь, нагло нарушив договор аренды, семья Шукурали Мадаминова пытается отобрать мой бизнес», — считает Мээргул Каракозуева и добавляет, что «Мадаминову как бывшему чиновнику оказывают поддержку местные государственные служащие. Ни прокуратура, ни милиция на этот беспредел не реагируют».

Уже в беседе с 24.kg Мээргул Каракозуева отметила, что причину расторжения договора семья Мадаминовых объясняет продажей здания своему родственнику. А судебные процессы по этому делу длятся уже год.

Что касается своего обращения к главе государства Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, то единственная цель, как поясняет предпринимательница, — это восстановить справедливость и дать ей работать дальше.

Экс-глава Ошского городского управления капитального строительства Шукурали Мадаминов прокомментировал 24.kg обвинения со стороны Мээргул Каракозуевой. Он сказал, что здание, в котором расположен отель, принадлежит его супруге.

«Я никакого отношения к этому делу не имею. Суд длится уже год. Спросите все у адвокатов Мээргул и у нее самой», — подчеркнул Шукурали Мадаминов.

Связаться с его супругой Бактыгуль Мадаминовой до момента публикации, несмотря на неоднократные попытки, так и не удалось.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296526/
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