На Иссык-Куле пять автоинспекторов потушили пожар

В селе Кара-Ой пять сотрудников Управления обеспечения безопасности дорожного движения потушили горящий дом местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Как рассказали в милиции, инцидент произошел 6 июня на улице Советов. Турист сообщил правоохранителям, что рядом горит дом. Туда сразу же направились инспекторы УОБДД области, которые несли службу неподалеку.

Автоинспекторы тушили пожар вместе с местными жителями, предотвратив возможные материальные убытки и серьезные последствия для жителей. В УВД Иссык-Кульской области отметили, что владелец горящего дома и соседи выразили инспекторам благодарность за оперативное реагирование.