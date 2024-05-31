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Происшествия

В Сузаке сожгли госфлаги и заменили их полотнищем с арабской надписью

В Сузакском районе неизвестные лица спустили на землю и сожгли государственные флаги, размещенные на арке возле средних школ имени Б.Шамшиева № 4 и С.Атабекова № 88. Флаги заменили белыми полотнищами с арабской надписью. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, инцидент произошел 30 мая с 3.20 до 4.00. Около 4.15 житель села Бек-Абад сообщил в Сузакский районный отдел милиции, что у сельского учебного заведения висит белая ткань с арабской надписью.

Оперативно-следственная группа Джалал-Абадского УВД и Сузакского ОВД выехала на место происшествия и установила, что белые полотнища с надписью на арабском языке вывешены на арке у двух школ, а государственные флаги спущены и сожжены.

По сведениям милиции, преподавание в одном из учебных заведений ведется на кыргызском, а в другом — на узбекском языках. Аналогичный белый флаг с надписью найден и на воротах здания Атабековской сельской управы.

Все факты зафиксированы в электронном журнале учета данных Сузакского отдела милиции. Происшествие задокументировано с помощью фото- и видеосъемки, флаги изъяты и отправлены на экспертизу.

В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия для установления лиц, ответственных за данный инцидент.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295565/
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