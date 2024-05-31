В Чолпон-Ате задержан член ОПГ Камчи Кольбаева, находившийся в розыске

В Чолпон-Ате правоохранители задержали 30-летнего члена ОПГ, который полгода находился в розыске за тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, подозреваемый со своими подельниками вымогал у жителя села Бостери земельный участок. В противном случае грозили ему физической расправой. Позже пострадавший написал заявление в милицию, злоумышленника в декабре 2023 года объявили в розыск.

Накануне, 30 мая, оперативники ГУУР МВД получили информацию о том, что разыскиваемый находится в одном из домов Чолпон-Аты. Его задержали.

Также в милиции добавили, что мужчина является активным членом ОПГ Камчи Кольбаева. Его взяли под стражу.