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В Чолпон-Ате задержан член ОПГ Камчи Кольбаева, находившийся в розыске

В Чолпон-Ате правоохранители задержали 30-летнего члена ОПГ, который полгода находился в розыске за тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

По ее данным, подозреваемый со своими подельниками вымогал у жителя села Бостери земельный участок. В противном случае грозили ему физической расправой. Позже пострадавший написал заявление в милицию, злоумышленника в декабре 2023 года объявили в розыск. 

Накануне, 30 мая, оперативники ГУУР МВД получили информацию о том, что разыскиваемый находится в одном из домов Чолпон-Аты. Его задержали.

Также в милиции добавили, что мужчина является активным членом ОПГ Камчи Кольбаева. Его взяли под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295555/
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