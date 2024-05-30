В СИН ответили на письмо журналиста Актилека Капарова из СИЗО

В Службе исполнения наказаний прокомментировали письмо задержанного журналиста-расследователя Актилека Капарова, написанное из СИЗО-1.

Напомним, в обращении Капаров отмечал, что его уже пятый месяц незаконно держат под арестом, и требовал немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования. «Я против всего этого беспредела, который творят со мной эти люди, и режу свои руки!» — заявил журналист.

В СИН отметили: обвиняемый Актилек Капаров во время беседы рассказал, что 28 мая, перед тем, как зайти в зал суда, он поцарапал себе руки ручкой.

«Он также сообщил, что не имеет претензий к сотрудникам учреждения и условиям содержания. Отказался писать объяснительную записку и пройти медицинский осмотр. Работниками СИЗО составлен соответствующий акт», — рассказали в ведомстве.

30 мая представители института омбудсмена и Национального центра по предупреждению пыток поговорили с журналистом. Факт зарегистрировали в журнале информационного учета. Материалы переданы в прокуратуру Первомайского района Бишкека.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря прошлого года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.

Позже некоторых задержанных журналистов суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.

Отметим, журналист-расследователь Болот Темиров сообщал, что в бишкекском СИЗО-1 избили его супругу и других сокамерниц. Махабат Тажибек кызы написала заявление, в котором рассказывает, как подвергалась издевательствам со стороны надзирательницы Айпери Джекшеновой.

В СИН опровергли факт избиения. Там заявили, что сокамерницу Махабат хотели перевести в другую камеру, но женщины выступили против и поругались с работниками ведомства.