Женщина скончалась в реанимации после ДТП с мотоциклом в Джалал-Абаде

В результате ДТП с участием мотоцикла в реанимации скончалась женщина, рассказали корреспонденту 24.kg в пресс-службе УОБДД Джалал-Абадской области. ДТП произошло 20 мая примерно в 20.20 в Джалал-Абаде.

Ранее сообщалось, что мотоцикл протаранил двух женщин и ребенка. По данным источника, водитель не справился с управлением. Мотоцикл вылетел с дороги и сбил двух женщин и ребенка, идущих по тротуару. Мотоциклист отлетел вперед на несколько метров.

«ДТП произошло на пересечении улицы Байзакова и проспекта Кыргызская Республика. Столкнулись автомобиль марки Daewoo Nexia и мотоцикл марки YAMAHA, в результате мотоцикл протаранил идущих по тротуару двух женщин и 12-летнюю девочку. Одна женщина скончалась в реанимации, вторая женщина и девочка в больнице под наблюдением врачей», — отметили в милиции.

Собранные материалы переданы в следственную службу, назначены необходимые экспертизы.

Мотоциклист рассказал журналисту 24.kg, что он ехал на зеленый цвет светофора и у него было еще 20 секунд, но водитель Daewoo Nexia преждевременно начал поворачивать и ударил мотоциклиста в бок. В результате он отлетел на несколько метров по улице, а мотоцикл вылетел на тротуар. Мотоциклист получил травмы ноги и руки.