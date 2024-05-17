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Происшествия

Драка с иностранцами. Милиция задерживает участников стихийного протеста (фото)

На пересечении улиц Фрунзе и 7 Апреля, куда милиция оттеснила участников несанкционированной акции, начались задержания.

Как отмечается, собравшиеся попытались прорвать милицейский кордон. Задержаны около 10 человек.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев. Инцидент произошел во дворе одного из хостелов, где живут иностранцы. Они избили нескольких местных жителей.

Сегодня собралось около 300 молодых парней, которые захотели разобраться с иностранцами. Милиция выставила кордоны и пытается предотвратить беспорядки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294312/
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