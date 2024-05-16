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Происшествия

В результате покушения ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото Monasse Thierry / ANDBZ / ABACA / Scanpix / LETA. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате покушения, совершенного вчера, 15 мая, в Гандлове (190 километров от Братиславы). На него напали после заседания кабинета министров страны, когда Фицо подошел к местным жителям, пишет meduza.

Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии, говорится в его Facebook. В то же время источники издания Dennikn утверждают, что жизни Фицо после покушения ничего не угрожает. По данным источников, он ранен в живот и, по-видимому, в руки и ноги. По информации Pravda, пострадавший премьер-министр находится в тяжелом состоянии.

На вертолете Роберта Фицо доставили в больницу в Банска-Быстрице, недалеко от Гандловы, поскольку перевозка в Братиславу могла занять много времени. Врачи сделали операцию. В то же время министр обороны Роберт Калинак заявил на брифинге, что премьер-министр в критическом состоянии, его жизнь по-прежнему в опасности. По сообщениям СМИ, позже Фицо ввели в состояние искусственной комы.
Полицейские сразу задержали нападавшего. По данным телеканала Joj, в Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина. По неподтвержденной информации, которая появилась в соцсетях, это Юрай Цинтула, писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (в самой политорганизации связь с ним отрицают). После задержания подозреваемый в нападении заявил, что не согласен с политикой правительства Словакии. Министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток сказал, что нападавший стрелял, руководствуясь явными политическими мотивами. На допрос забрали жену подозреваемого.

Radovan Stoklasa / Reuters / Scanpix / LETA
Фото Radovan Stoklasa / Reuters / Scanpix / LETA. Задержание напавшего на Роберта Фицо в Гандлове, 15 мая 2024 года

Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года, после того, как на парламентских выборах победила его партия «Курс — социальная демократия». В ходе предвыборной кампании он обещал, что будет выступать против военной помощи Украине.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294104/
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