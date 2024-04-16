Мочились в яму и распивали алкоголь. Работники МП «Бишкекасфальтсервис» уволены

Работники МП «Бишкекасфальтсервис», распивавшие во время работы алкоголь и справлявшие нужду в неположенном месте, уволены. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее стало известно, что факт зарегистрирован в УВД Октябрьского района, начата доследственная проверка.

По данным муниципалитета, пятеро работников уволены.

В милиции уточнили, что в отношении одного нарушителя составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Его водворили в спецприемник на трое суток.

В отношении остальных составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 127 «Распитие спиртных напитков в общественных местах» Кодекса о правонарушениях.

«На место пригласили сотрудников правоохранительных органов, которые доставили работников предприятия в УВД Октябрьского района. Они написали объяснительную и поехали на медицинское освидетельствование в Городскую клиническую больницу № 4 и Республиканский центр психиатрии и наркологии. После прохождения всех мероприятий в отношении сотрудников предприятия составлены протоколы об административном правонарушении Кодекса о правонарушениях», — говорится в сообщении.