Из незаконного оборота изъято 20 тысяч пачек сигарет

Во время рейда в точках стихийной торговли по стране из нелегального оборота изъято более 20 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщает Налоговая служба.

Кроме того, пресечена незаконная продажа подакцизной продукции на рынках «Берекет Универсал», «Аламедин», «Дордой Моторс», «Азиз», «Орто-Сай» (Бишкек), «Ак-Тилек» (Каракол), скотном базаре (Сокулук).

Напомним, что за реализацию до 1 тысячи сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тысяч сомов, а более 1 тысячи — лишение свободы до пяти лет.