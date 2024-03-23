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Происшествия

В московском концертном зале произошла стрельба. Есть погибшие и раненые

Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где должен был состояться концерт группы «Пикник». Об этом сообщают российские агентства.

По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Часть здания концертного зала охвачена огнем.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших и назвал произошедшее в «Крокус Сити Холл» ужасной трагедией.

«Сегодня вечером перед началом мероприятия в концертном зале в городе Красногорск неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. Количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан», — заявили в Генпрокуратуре РФ.

По разным данным, погибли от 10 до 40 человек, десятки раненых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289633/
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