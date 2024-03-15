Житель Джалал-Абада организовал подпольное медресе и проводил занятия с детьми

В Джалал-Абаде сотрудники ГКНБ выявили и пресекли деятельность подпольного медресе (худжра), где проводились религиозные занятия для несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, установлено, что гражданин М.Х.А., 1998 года рождения, не имеющий религиозного образования, по месту жительства организовал религиозные занятия для детей от шести до девяти лет (всего 12 детей).

«Занятия проводились ежедневно три часа в помещении, которое не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам (сырые и прохладные комнаты), используемая литература не проходила проверку в ДУМК. Отдельные дети на протяжении долгого времени не посещали среднюю школу», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по итогам проверки в отношении М.Х.А. составлены акты и протоколы о нарушении норм Закона «О свободе вероисповедания и религиозных организаций» и Кодекса о правонарушениях, наложен штраф на сумму 7,5 тысячи сомов.

С родителями учащихся несовершеннолетних детей проведены профилактические беседы. Социальные сотрудники проводят работу по восстановлению несовершеннолетних детей в средних школах.