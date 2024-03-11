Четверо мужчин шантажировали жителя Кара-Суу. Требовали 100 тысяч сомов

В Оше задержана группа лиц, занимавшаяся вымогательством через запугивание физической расправой. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в начале марта неизвестные позвонили жителю Кара-Суйского района и под надуманным предлогом, что якобы переписывались с его супругой, угрожая физической расправой, стали вымогать 100 тысяч сомов.

«Передача денег состоялась в южной столице. При получении части вымогаемой суммы подозреваемые задержаны. Среди них М.Р., 1999 года рождения, Ж.А., 1998 года рождения, А.А., 1997 года рождения, и Ж.Ш., 1996 года рождения, все они жители Ноокатского района», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МВД

Подозреваемые водворены в ИВС. Один из задержанных А.А. ранее привлекался к уголовной ответственности по статье «Убийство». Кроме того, выяснилось, что другой задержанный М.Р. находится в межгосударственном розыске за совершение преступления в другом государстве.

В настоящее время проводится расследование. Проверяется причастность вышеуказанных граждан к другим аналогичным преступлениям.