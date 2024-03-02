Сотрудников Таласского лицея подозревают в злоупотреблениях

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Таласского лицея. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Кыргызстана.

Прокуратура Таласской области провела поверку в лицее. Выяснилось, что ответственные лица учебного учреждения без отображения сведений в книгах учета с 2019 по 2023 год незаконно перечислили на карточные счета работников лицея 1 миллион 662,3 тысячи сомов. Деньги перечислены помимо установленного размера заработной платы.

Возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР. Расследованием занимается УВД Таласской области.