За взятку задержан сотрудник УВД Таласской области

ГКНБ совместно со службой внутренних расследований МВД при получении взятки с поличным поймал сотрудника патрульно-постовой службы УВД Таласской области старшего сержанта Б. у. Н. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.
По его данным, милиционер систематически получал деньги у волонтеров, осуществляющих деятельность в торговых точках Таласской области.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.
ГКНБ призывает граждан сообщать о фактах противоправных действий сотрудников правоохранительных органов по телефону 0312660475. Анонимность гарантируется.