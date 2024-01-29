За взятку задержан сотрудник УВД Таласской области

ГКНБ совместно со службой внутренних расследований МВД при получении взятки с поличным поймал сотрудника патрульно-постовой службы УВД Таласской области старшего сержанта Б. у. Н. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, милиционер систематически получал деньги у волонтеров, осуществляющих деятельность в торговых точках Таласской области.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержание

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.

ГКНБ призывает граждан сообщать о фактах противоправных действий сотрудников правоохранительных органов по телефону 0312660475. Анонимность гарантируется.